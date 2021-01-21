Меркель вважає, що ситуація з Навальним - не привід зупиняти Nord Stream 2

Канцлер ФРН Ангела Меркель продовжує вважати газогін «Північний потік-2» економічним проєктом.

Про це вона заявила на брифінгу в Берліні в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

«Моє принципове ставлення до проєкту «Північний потік-2» не змінилось», - сказала канцлер.

При цьому політик підкреслила, що для неї «було важливо, щоб Україна отримала газовий контракт».

Ситуація з Олексієм Навальним «може відігравати роль», додала вона при цьому, але підкреслила, що це не привід зупинити проєкт, і що через російського опозиціонера, звільнення якого вона вимагає, уже введені санкції.

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Берлін продовжуватиме працювати з новою адміністрацією США в питанні газопроводу, адже в Німеччині та в Європі дуже критично сприймають запроваджені Вашингтоном екстратериторіальні санкції.

«Треба говорити про те, які економічні відносини з Росією в газовій сфері є прийнятними і які – ні…, яка залежність є допустимою», - сказала Меркель.

Глава німецького уряду прогнозує, що з адміністрацією Байдена будуть й інші розбіжності в поглядах, які відігравали роль і у відносинах з попередньою адміністрацією. Зокрема, навела Меркель як приклад, вона «завжди була проти поставок певних видів зброї Україні». Отже не варто очікувати, що у відносинах із Вашингтоном не буде розбіжностей, сказала Меркель.

Як повідомлялося, Мінфін США оголосив санкції проти трьох російських суден та двох компаній з РФ, залучених до будівництва окремої ділянки газопроводу «Північний потік - 2», а також до підтримки нелегітимного режиму Мадуро у Венесуелі.

Так, санкції вводяться проти судна «Фортуна», призначеного для укладання труб на дні моря, та компанії КВИ-РУС, яка володіє цим судном. Обмеження введені на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом введення санкцій через їхню участь у проєкті «Північний потік-2».

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Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти російських танкерів «Максим Горький» та Sierra, а також російської компанії Rustanker LLC. У офіційному повідомленні позначено, що ці санкції пов’язані з підтримкою бізнесу нелегітимного режиму у Венесуелі.

США докладають послідовних зусиль для блокування російського проєкту газопроводу «Північний потік-2». У Вашингтоні, зокрема, наголошують, що цей газогін переслідує геополітичні цілі Кремля та серйозно загрожує енергетичній безпеці Європи.

Газогін довжиною 1200 км і вартістю майже 9,5 млрд євро побудований на 94%.