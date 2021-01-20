У Європарламенті хочуть зупинити Nord Stream 2 через арешт Навального

У зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального депутати Європарламенту висловилися за повний перегляд відносин з Росією та припинення проекту Nord Stream 2.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейського парламенту.

«Під час дебатів за участю очільника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля… депутати закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального, підкресливши, що його арешт і шлях, яким він був здійснений, очевидно суперечать міжнародному законодавству та російській конституції. Депутати звернулися до ЄС з вимогою розширити санкції проти російських чиновників за рахунок тих, хто причетний до арешту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, декілька депутатів закликали до активніших зусиль Євросоюзу задля притягнення РФ до відповідальності за порушення прав людини й політизацію російської судової системи.

«Кілька депутатів закликали ЄС, а також деякі національні уряди та регіональні органи влади остаточно припинити роботи з добудови трубопроводу Nord Stream 2 - як засіб запровадження належних економічних санкцій проти російської влади», - наголошується в інформації Європарламенту за підсумками засідання.

Як повідомляв Укрінформ, вчора від участі в будівництві трубопроводу Nord Stream 2 під загрозою санкцій з боку США відмовилася перша німецька компанія. Російський Газпром визнав існування «серйозних проблем» із завершенням цього політизованого проєкту.