Арешт Навального: у ПАРЄ підтримали термінові дебати

У Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали включення до порядку денного січневої пленарної сесії дебатів щодо арешту російського опозиційного політика Олексія Навального.

Відповідну ініціативу підтримав на слуханнях 19 січня комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За результатами слухань, комітет вніс запит про проведення термінових дебатів Асамблеї на наступній сесії, яка відбудеться у «гібридному форматі». Дебати пропонується провести на тему «Арешт і тримання Олексія Навального у січні 2021 року», - заявили у комітеті.

Таке рішення підтримали 20 делегатів, двоє були проти.

Представники російської делегації в ПАРЄ відмовилися взяти участь у слуханнях та не надали жодних пояснень своєї позиції у справі Навального.

На переконання члена делегації Верховної Ради України в ПАРЄ народного депутат Олексія Гончаренка, ситуація щодо Навального є підставою для ініціювання питання про позбавлення повноважень російської делегації в Асамблеї.

Зимова сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 25-28 січня.

Права російської делегації в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, незважаючи на факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань у Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

18 січня політика заарештували на 30 діб.