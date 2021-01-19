Навальний з «Матросской тишины»: Не шкодую, що повернувся до Росії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що не шкодує про повернення в РФ.

Про це він написав в Інстаграмі, передає Укрінформ.

«Всім привіт зі знаменитого спецблоку «Матросской тишины» - Кремлівського централу. Читав про нього в книгах, а тепер сам опинився - російське життя. В принципі, дуже схоже на те місце, де я прокинувся кілька місяців тому. Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Щоправда, це ліжко без сірого приводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут у тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні поки що). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс. Я не шкодую про те, що повернувся. Інакше я вчинити не міг, і в цьому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний вибір», - написав Навальний.

Він зазначив, що відмовляється «миритися з беззаконням» з боку влади РФ і «мовчати, слухаючи безсовісну брехню Путіна і його друзів, які загрузли в корупції».

«Негідники, які засіли в Кремлі вже більш як 20 років, кожного дня малюють діаграмку - ділять нас всіх на три стовпчики: обдурені; ті, які все розуміють, але мовчать і змирилися; ті, хто відмовляється мовчати і бореться як може. Третій стовпчик лякає негідників. Коли він стане досить великим, їхня влада впаде. Ну, а я просто з усіх сил намагаюся втриматися саме в цьому стовпчику, незважаючи на погрози, спробу вбивства й ось зараз в'язницю. До чого і всіх закликаю. Вибирайте правильний стовпчик», - написав Навальний.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

фото: Твітер