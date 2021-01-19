Помпео прокоментував санкції США щодо Nord Stream 2

Запроваджені санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії через «Північний потік-2» свідчать про те, що США не бояться притягувати до відповідальності тих, хто допомагає його будувати.

. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Майкла Помпео, опублікованій на сайті Посольства США в Україні.

"Завершення будівництва «Північного потоку-2» дало б Росії засіб повністю оминути Україну, позбавляючи її життєво важливих доходів і роблячи її вразливішою для подальших агресивних дій Росії... Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що Сполучені Штати не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу", - йдеться у заяві.

Також Помпео наголошує, що після завершення будівництва «Північного потоку-2» Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу.

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Помпео зауважує, що Сполучені Штати й надалі працюватимуть зі своїми друзями та союзниками, щоб Європа мала надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває колективну безпеку.

Як повідомлялося раніше, Мінфін США оголосив санкції проти трьох російських суден та двох компаній з РФ, залучених до будівництва окремої ділянки газопроводу «Північний потік – 2», а також до підтримки нелегітимного режиму Мадуро у Венесуелі.

Так, санкції вводяться проти судна «Фортуна», призначеного для укладання труб на дні моря, та компанії КВИ-РУС, яка володіє цим судном. Обмеження введені на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом введення санкцій через їхню участь у проєкті «Північний потік – 2».

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти російських танкерів «Максим Горький» та Sierra, а також російської компанії Rustanker LLC. У офіційному повідомленні зазначено, що ці санкції пов’язані з підтримкою бізнесу нелегітимного режиму у Венесуелі.

США докладають послідовних зусиль для блокування російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2». У Вашингтоні, зокрема, наголошують, що цей газогін переслідує геополітичні цілі Кремля та серйозно загрожує енергетичній безпеці Європи.

фото: Getty Images