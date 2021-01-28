Зеленський доручив винести реформу Укроборонпрому на розгляд РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду щодо реформування Державного концерну «Укроборонпром».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що під час зустрічі генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування «Укроборонпрому» та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент також доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування «Укроборонпрому» на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Глава держави підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віцепрем'єр-міністр Олегу Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі».

«Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах «Укроборонпрому», – наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада може розглянути законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу" щодо реорганізації держконцерну та його переторення на акціонерне товариство у січні чи на початку лютого.

Як відомо 18 лютого 2020 року Рада нацбезпеки та оборони доручила розробити та подати законопроєкти стосовно особливостей перетворення державних унітарних підприємств ОПК на акціонерні товариства. На виконання рішення і розроблено ініціативу. Також, серед іншого анонсовано зміну правил для спецекспортерів.