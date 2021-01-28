Гендиректор Укроборонпрому наполягає на збільшенні оборонного держзамовлення

Концерн уже презентував перспективні розробки підприємств Укроборонпрому Генеральному штабу Збройних Сил та командуванню окремих видів ЗСУ.

Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв вважає невиправдано «скромною» частку держпідприємств у розподілі оборонного замовлення для потреб українських силовиків. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

«Надалі очікуємо збільшення частки підприємств-учасників Концерну в держоборонзамовленні (ДОЗ), яке формують Міністерство оборони, Збройні Сили, Держприкордонслужба, Нацгвардія та інші «зацікавлені» відомства. Адже торік ця частка, як на мене, була доволі “скромною” – лише 36%. Тож, відвідуючи підприємство «Іскра» у Запоріжжі у грудні минулого року, президент Володимир Зеленський доручив вивчити можливість збільшення частки підприємств Укроборонпрому у ДОЗ для забезпечення українських захисників нашою продукцією», – нагадав посадовець.

За його словами, керівництво Концерну вже презентувало можливості та перспективні розробки підприємств Укроборонпрому Генеральному штабу Збройних Сил та командуванню окремих видів ЗСУ. Армійцям продемонстрували, передовсім, новітні розробки, найсучасніші зразки військової техніки та озброєння.

«Приміром, торік на озброєння ЗСУ прийняті тактична бойова колісна машина “Дозор-Б”, ракетний комплекс “Нептун” та модифікований реактивний вогнемет “РПВ-16”. Випробування минулого року проходили радар 80К6КС1 для ЗРК БУК-М1, ракетний комплекс “Вільха-М”, реактивна система залпового вогню “Буревій” та винищувач МіГ-29МУ2.

І це – далеко не всі напрацювання підприємств-учасників Концерну. Маємо ще багато ідей стосовно того, що можемо запропонувати для потреб наших Збройних Сил, а також для зарубіжних партнерів України», – запевнив гендиректор Укроборонпрому.

Зараз, за його словами, підприємства держконцерну осучаснюють підходи до науково-технічної діяльності. Зокрема, перезапустили Раду науково-технічного розвитку та інновацій Укроборонпрому, долучитися до якої запросили й науковців з Національної академії наук, Київської політехніки, експертів провідних аналітичних центрів.

«Це сприятиме підготовці стратегій і програм науково-технічного розвитку на підприємствах державного оборонно-промислового комплексу та посиленню інноваційної складової у виробництві оборонної продукції», – переконаний Юрій Гусєв.