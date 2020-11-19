Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню «Буревій», що розглядається як заміна застарілим РСЗВ «Ураган», які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Defense Express.

«РСЗВ «Буревій» виконаний у калібрі 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для «Урагану», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляються КБ «Південне» у рамках програми «Тайфун-2»«, - йдеться в повідомленні.

Новітня українська РСЗВ «Буревій» пройшла вогневі випробування / Фото: Defense Express

Нова реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі боя. Це дає змогу включити «Буревій» у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, на кшталт БПЛА, у режимі онлайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення.

«Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною», - розповів директор ДП «Шепетівський ремонтний завод» Олег Турінський.

«Буревій» розміщено на високопрохідному шасі Т815-7Т3RC1 від чеської Tatra з колісною формулою 8х8. Вона належить до останнього покоління військового транспорту цієї компанії та відрізняється надвисоким рівнем прохідності, максимальною швидкістю понад 100 км/год, рівнем економічності та ергономічності.

«Для Міністерства оборони одним із пріоритетів є якісне оновлення Збройних сил України. Зокрема, й у питанні далекобійних артилерійських систем, які мають не тільки розширювати дальність дії, а й розміщуватись на сучасних надійних мобільних платформах... У випадку проходження «Буревієм» всіх необхідних випробувань буде розглянуто питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні», - заявив заступник міністра оборони Олександр Миронюк.