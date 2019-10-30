РНБО до кінця року повідомить, коли армія отримає ракетні комплекси "Вільха-М" та "Нептун"

Реалізація програм зі створення ракетних комплексів "Вільха-М" та "Нептун" буде продовжена, і до кінця 2019 року буде відомо, коли вони надійдуть на озброєння ЗСУ.

Про це в інтерв'ю виданню “Апостроф” розповів заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос.

“Фінансування (ракетних комплексів — ред.) відбувається, гроші передбачені на наступний рік. Я не пропустив жодного випробування. Ми постійно спілкуємося і з керівництвом КБ "Луч" (розробник ракетних комплексів — ред.). Ракетна зброя є дуже важливою для нас, тому що вона може вирішувати долю бойових дій, в тому числі, і на Донбасі”. - заявив Кривонос.

Відповідаючи на запитання, коли можна побачити "Вільху - М" та "Нептун" у військах, він зазначив: “Виходячи з програми розробки та проведення випробувань, відповідь на це можна буде дати до кінця цього року”.

Як розповів заступник секретаря РНБО, український ракетний комплекс "Вільха" створений на основі елементів 300-мм радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", але з використанням однойменної української ракети, розробки київського КБ "Луч". У підсумку була створена високоточна зброя. На відміну від звичайного "Смерча", який б'є по площині, кожна пускова установка "Вільхи" здатна вразити 12 різних цілей. Зараз вже прийнята на озброєння "Вільха" з дальністю дії до 70 км, і проводяться випробування модернізованої ракети "Вільха-М" з дальністю до 130 км. Також активно проводяться випробування українського комплексу крилатих ракет "Нептун" (однойменна ракета створена фахівцями КБ "Луч" — ред.).

Фото: turchynov.com