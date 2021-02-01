Збори «Мотор Січі» були незаконними – Нацкомісія з цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпочала правозастосування проти учасників ринку у справі щодо організації незаконних зборів акціонерів "Мотор Січі".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

"НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства «Мотор Січ»...Розпочато процес правозастосування проти учасників ринку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в рамках своїх повноважень Комісія провела відповідні заходи за адресою та часом, зазначених у повідомленні, щодо організації так званих загальних зборів компанії «Мотор Січ», але жодних дій, які б підтверджували намір їх законного проведення, не виявила. За результатами чого складено відповідний протокол порушень.

"Комісія попередньо повідомляла, що дії певних акціонерів не можуть вважатися правомірними по скликанню та проведенню загальних зборів ПАТ «Мотор Січ», відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства». А також такі дії порушують права інших акціонерів цього товариства", - додають у Нацкомісії з цінних паперів.

Зазначається, що Комісія і надалі забезпечуватиме відповідний нагляд за діями акціонерів та учасників ринків капіталу, співпрацюючи з правоохоронними органами.

Як раніше повідомлялося, 31 січня у Запоріжжі український бізнесмен Олександр Ярославський та китайські інвестори намагалися провести позачергові збори акціонерів підприємства. Захід не відбувся, на місце приїхала група народних депутатів та СБУ. Спецпризначенці зазначили, що попередили спробу рейдерського захоплення підприємства.

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість продажу “Мотор Січ” іноземцям.