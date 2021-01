Збори акціонерів «Мотор Січі» у Запоріжжі перервались через візит СБУ

Сьогодні, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайських інвесторів та ТОВ МС-4 українського бізнесмена Олександра Ярославського.

На місце зборів приїхали представники СБУ.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Збори акціонерів мали відбутись у Запоріжжі за адресою вулиця Південне шосе, 8. З восьмої години ранку тут зібралось кілька десятків співробітників підприємства з плакатами "Закон на боці Мотора", "Не дозволимо рейдерського захоплення".

У Запоріжжі співробітники "Мотор Січ" вийшли на мітинг проти зміни керівництва підприємства / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Співробітники підприємства говорять, що не отримували жодних повідомлень про проведення зборів акціонерів. Про захід дізнались з Інтернету.

"У нас є статут, в якому зазначено, що акціонери мають отримати папери про проведення зборів за місяць. Збори завжди проводились на території підприємства, в актовому залі. Більше того, реєстр акціонерів закритий, і як ці люди, не знаючи акціонерів, можуть проводити збори?", - говорить акціонер підприємства Вікторія.

Для забезпечення порядку на місці працювало понад 50 поліцейських та 200 Військовослужбовців Нацгвардії.

Близько 9:30 приїхала група народних депутатів.

"До нас звернувся трудовий колектив Мотор Січі. Є рішення РНБО, накладено Указом Президента санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у рамках наших повноважень. Для того, аби тут сьогодні не вчинявся злочин проти держави. У нас є інформація, що тут має відбуватись захід, на який накладено станції. Якщо це так, ми будемо викликати СБУ", - заявив народний депутат Арсеній Пушкаренко. Разом із ним приїхали депутати Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай (усі - з депутатської фракції у ВРУ "Слуга народу").

Викликати СБУ не довелось - спецпризначенці приїхали самі.

"Слідчі дії, відчиняйте. Якщо ви не відчините, ми відкриємо у примусовому порядку", - стукаючи у двері, сказав правоохоронець і почав зворотній відлік. Одні двері відчинили, другі - виломали.

За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.

Як повідомлялося, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) та "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії “Мотор Січ”.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на 3,5 млрд. дол.