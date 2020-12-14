Зеленський призначив керівника ДУС

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.

Про це йдеться в указі №566/2020.

«Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться у повідомленні.

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Ігор Лисий до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника ДУС.