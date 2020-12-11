Зеленський звільнив голів 11 райдержадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив голів 11 районних державних адміністрацій на Вінниччині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Київщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Відповідні розпорядження №537/2020-рп - №547/2020-рп від 11 грудня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, звільнив Тараса Олексюка з посади голови Липовецької РДА, Олександра Закорченного - з посади голови Томашпільської РДА, Максима Мазурика - з посади голови Хмільницької РДА, Олексія Чернова - з посади голови Чернівецької РДА, Юрія Щура - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.

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Крім того, звільнено Юрія Балюка з посади голови Криничанської РДА Дніпропетровської області; Олега Піщанського - з посади голови Березнівської РДА та Олександра Харчука - з посади голови Острозької РДА Рівненської області; Ігоря Феника - з посади голови Згурівської РДА Київської області; Наталію Солтановську - з посади голови Новотроїцької РДА Херсонської області та Сергія Хоменка - з посади голови Сосницької РДА Чернігівської області.