Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Голова ВР.

На засіданні 3 листопада народні депутати заслухали інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також розглянути низку законопроєктів.

Так, в цілому було ухвалено закони "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3692); "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№2450), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" (№2679); "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень" (№3040а); щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (№3984); щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів (№3025а).

Крім того, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов озвучив заяву членів різних фракцій і груп, в якій парламентарії закликали суддів Конституційного Суду, які голосували за рішення щодо антикорупційних органів, добровільно піти у відставку.