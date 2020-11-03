Рада дозволила допуск слідчих у зону ООС

Верховна Рада ухвалила закон щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (№ 3984).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення закону підтримали 279 народних депутатів.

"Проєкт закону розроблено з метою унормування допуску уповноважених представників органів досудового розслідування та прокуратури до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для виконання покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України повноважень", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалений закон передбачає, що в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечується можливість здійснення уповноваженими особами органів досудового розслідування та прокуратури повноважень у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених у районі здійснення зазначених заходів, зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до цього району, а також надання їм відповідного сприяння.

Допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях здійснюватиметься у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

Як повідомляв Укрінформ, відповідний законопроєкт щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району ООС для розслідування скоєних там злочинів (№ 3984) був внесений Президентом Володимиром Зеленським і ухвалений парламентом у першому читанні 15 вересня.