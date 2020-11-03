Рада внесла «антикоронавірусні» зміни до бюджету-2020

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень".

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення закону проголосувало 296 народних депутатів.

"Проєкт Закону підготовлено з метою вирішення питання забезпечення фінансування заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухваленим документом №3040а вносяться зміни до статті Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з якими збільшуються річні планові призначення 2020 року за бюджетною програмою КПКВК 2301610 "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" для Проєкту "Додаткове фінансування Проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»" на суму 556 695,7 тис. гривень.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.