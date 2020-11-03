Рада внесла «антикоронавірусні» зміни до бюджету-2020
Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення закону проголосувало 296 народних депутатів.
"Проєкт Закону підготовлено з метою вирішення питання забезпечення фінансування заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у пояснювальній записці.
Ухваленим документом №3040а вносяться зміни до статті Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з якими збільшуються річні планові призначення 2020 року за бюджетною програмою КПКВК 2301610 "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" для Проєкту "Додаткове фінансування Проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»" на суму 556 695,7 тис. гривень.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.