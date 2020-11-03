Українцям дозволили міняти по батькові — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№2450).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, документ підтримали 259 народних депутатів.

Закон вносить зміни до частин першої, другої та третьої статті 295 Цивільного кодексу України, до частини першої статті 149 Сімейного кодексу України та доповнення статті 149 Сімейного кодексу частиною другою та третьою, якими передбачається право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само як і своє прізвище та (або) власне ім’я.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України» та усунення прогалин, які існують між нормами цивільного та сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

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Українське законодавство відносно вільно дозволяє особі змінювати ім'я або прізвище, але прямо не передбачає право особи змінювати на власний розсуд своє по батькові. Ці обмеження є невиправданими. У справі Гарнага проти України порушення було визнане судом через те, що положення Цивільного кодексу України щодо зміни імені, прізвища та по батькові невиправдано обмежують особу у зміні по батькові. Суд встановив, що у порівнянні з «майже повною свободою» зміни імені або прізвища в Україні, обмеження на зміну по батькові не видаються належним чином та достатньою мірою мотивованими національним законодавством.