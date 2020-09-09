Законопроєкт про декрет для чоловіків пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив законопроєкт №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною".

Як передає Укрінформ, про це повідомила одна з авторів законопроєкту Марина Бардіна (фракція "Слуги народу") у Фейсбуці.

"Цим законопроєктом ми пропонуємо чоловікам можливість брати відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 днів і урівнюємо права жінок та чоловіків, адже у чинному законодавстві право батька на відпустку для догляду за дитиною розуміється як «похідне» від права матері", - зазначила Бардіна.

Як зауважує депутатка, трудове законодавство передбачає цілий ряд певних "пільг" для жінок, як-от скорочену тривалість робочого часу та додаткові дні відпустки тим, хто має дітей. Натомість для чоловіків, які так само є батьками і виховують дітей з інвалідністю або малолітню дитину, такого не передбачено.

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"Тож ми пропонуємо виправити цю ситуацію та визначити, що тато і мама мають рівні права у догляді за дитиною, а також рівне право на отримання відпустки по догляду за дитиною. Для того, щоб скористатися такою відпусткою, батькові більше не потрібна довідка із місця роботи матері про те, що вона вийшла з відповідної відпустки", - розповіла Бардіна.

Законопроєкт №3695 є першим із пакету "Партнерства Біарріц", ініційованого дружиною Президента Оленою Зеленською.