Кабмін схвалив проєкт указу Президента про стипендії журналістам та медійникам

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні уряду 9 вересня.

«Метою проєкту Указу Президента України є подальша підтримки діячів інформаційної сфери. З цією метою проєктом Указу Президента України передбачається призначення стипендій видатним діячам інформаційної сфери (чотири довічні та вісім строком на два роки)», - ідеться в пояснювальній записці.

Згідно з документом, дворічні державні стипендії пропонується призначити заслуженим журналістам України Богдану Барбілу, Людмилі Мех, Вікторії Плахті, Олександру Савенку, Миколі Семені; заслуженим працівникам культури України Євгенії Козачок та Ігорю Мельнику; журналістові Володимиру Петренку.

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Водночас довічні стипендії для осіб, які досягли 70-річного віку, пропонується призначити працівникам інформаційної сфери Михайлу Онуфрійчуку і Миколі Сенченку, заслуженому журналістові Української РСР Віктору Пасаку, заслуженому журналістові України Галині Устенко-Гайдай.

Як зазначається, Положенням про державні стипендії, затвердженим відповідно до Указу Президента від 10 вересня 2011 року №906, передбачено, що висування кандидатів на здобуття державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери здійснюється шляхом внесення пропозицій до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.