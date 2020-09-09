МКІП набирає експертні комісії з надання президентських грантів

Міністерство культури та інформаційної політики приймає заявки від претендентів до складу експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у сферах культури для створення і реалізації творчих проєктів.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

Зазначається, що до складу експертних комісій можуть входити особи, які мають вищу фахову освіту або здобутки в даних сферах, відзнаки, публікації, брали участь в авторитетних культурних форумах тощо.

Крім того, претенденти мають мати досвід роботи у сферах театрального, музичного, циркового, образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та літератури включно з досвідом участі в культурно-мистецьких проєктах, а також досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.