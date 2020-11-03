Фонд соцстраху видаватиме допомогу безробітним на організацію бізнесу

Верховна Рада ухвалила закон, яким розширюється перелік напрямів, на які дозволяється здійснювати видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у період дії карантину.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

Відповідний законопроєкт № 3692 «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» підтримали 295 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом документа пропонувалося надання можливості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків за фактично надані послуги пов’язані із функціонуванням інформаційно-аналітичних систем державної служби зайнятості, видатків на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості передбачених законодавством про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Законом також встановлено, що Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у цей період здійснюють також: страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання і особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, та інші витрати на відшкодування шкоди, а також доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим і особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Крім того, зазначеним фондам дозволено здійснювати страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого); страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями); страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, а також здійснювати оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.