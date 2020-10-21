Кабмін з наступного тижня переводить засідання і наради в онлайн

Кабінет Міністрів з наступного тижня проводитиме наради та засідання виключно в режимі онлайн у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу... Коронавірус змінює наше життя", - сказав Шмигаль.

Він додав, що засідання уряду 21 жовтня є практично виїзним у режимі онлайн, оскільки в ньому будуть брати участь за допомогою відеозв'язку представники Херсонської обласної державної адміністрації, запрошеним на засідання особам також запропонували онлайн-зв'язок.

Уряд має демонструвати власним прикладом, що дистанційна робота є вимогою часу, наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків.