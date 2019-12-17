Росія розширила санкції проти України

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відповідну постанову уряду РФ.

Згідно з документом, до списку внесено ще дев'ять осіб, двох українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 осіб.

Крім того, Кабмін РФ розширив перелік товарів, ввезення яких з України в Росію заборонено.

У ньому зазначено, що під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори і котли центрального опалення, частини рідинних насосів.

Перелік продукції, забороненої для ввезення з Росії в Україну, доповнений регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами).