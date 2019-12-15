У США обговорять "пекельні санкції" проти Росії наступного тижня

У США обговорять законопроєкт про санкції проти Росії 18 грудня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Панель Сенату Сполучених Штатів обговорить законопроєкт про санкції проти Росії на наступному засіданні з питань бізнесу 18 грудня. Таке засідання заплановане в графіку Комітету з міжнародних відносин Сенату", - зазначається у повідомленні.

На цьому засіданні комітет має розглянути "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля", в оригіналі – "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем раніше назвав цей документ "пекельними санкціями".

Планується, що цей двопартійний законопроєкт запровадить санкції проти Росії за її втручання у демократичні процеси за кордоном, а також за її "ворожі" дії в Сирії та агресію проти України.

Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля "підважити демократичні інституції в інших країнах", російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, кіберсектор Росії та на осіб, наближених до її президента Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору та цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган "очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до Інтернету, Інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування та реакцією на кіберзагрози".

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11 грудня Комітет із міжнародних відносин відклав розгляд цього законопроєкту, хоча ухвалив два пов’язані з ним документи. Вони заохочують країни НАТО диверсифікувати джерела енергії, щоб відмовитися від російських газу й нафти, а також забезпечити фінансування в 1 мільярд доларів для проєктів інфраструктури (таких як термінали для зрідженого газу), які мають допомогти країнам Центральної та Східної Європи досягти цієї мети.

Якщо комітет ухвалить DASKA, його ще матиме розглянути увесь склад Сенату та Палати представників, перш ніж документ передадуть на підпис президенту Трампу.

Трамп, який раніше висловлював бажання зміцнити відносини з Росією, неохоче погоджує нові санкції проти цієї країни. 10 грудня президент США зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де зокрема закликав Кремль "врегулювати конфлікт в Україні".