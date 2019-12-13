Європейська Рада продовжила санкції проти Росії на наступні 6 місяців

У перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі глави держав і урядів країн ЄС продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на наступні півроку.

Про це у ніч з четверга на п’ятницю під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати", - сказав Президент Європейської Ради.

Нагадаємо: раніше віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що не бачить жодних реальних підстав для того, щоби Європейська рада на засіданні цього тижня не продовжила санкцій проти Росії.