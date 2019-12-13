Продовження "особливого статусу" Донбасу ще на рік зберігає санкції проти РФ — Разумков

Продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" ще на рік забезпечило збереження санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це було єдиним правильним виходом. Так, ми чули критику від деяких наших політичних опонентів, які казали, що це неправильно. Однак, я мушу всім нагадати, що альтернативи на сьогодні не було: ми не могли створити щось додаткове, нове, до "нормандської зустрічі". А після неї залишалося обмаль часу для того, щоб змінити законодавство. Я хотів би нагадати, що саме до цього закону прив'язані санкції проти Російської Федерації. Тобто ми могли нічого не робити, сказати, що будемо далі продовжувати розробляти законопроєкт - і 31 грудня отримали б відсутність санкцій. А тому знову отримали б політичні "майдани", однак це не додало б державі у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність", - пояснив Разумков.

Відтак, він закликав представників інших політичних сил не політизувати процеси в Україні.

"Давайте розділяти політику... Багато політики у Верховній Раді, на вулицях, іноді і в суспільстві. Однак є питання, де політики повинно бути значно менше, а натомість має бути державницька позиція. Я сподіваюся, що всі політичні сили це розумітимуть і дотримуватимуться цих червоних ліній", - зауважив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2020 року включно дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками "нормандської зустрічі" Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".