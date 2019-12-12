Особливий статус ОРДЛО: Зеленський розповів про підготовку змін до Конституції

Україна виконує свої зобов’язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені здається, цю ситуацію (надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі – ред.) можна обговорювати і тиснути з нашого боку, що я й робив, тому що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв’язку з тим, що пов’язано з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів з приводу децентралізації на всій території України. Тобто, мені здається, що ми виконуємо ці зобов’язання", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що формулювання "трішки інше", але, на його думку, "воно підходить".

"Мені здається, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. А що стосується РФ у цьому питанні - буде теж дуже-дуже складно", - спрогнозував глава держави.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.