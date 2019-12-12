Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

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Укрінформ
Верховна Рада продовжили до кінця 2020 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

За ухвалення законопроєкту №2569 за основу та в цілому проголосували 320 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заміна у статті 1 відповідного закону позначки року з 2019 на 2020 дозволить ще на один рік - до 31 грудня 2020 року включно - продовжити можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і створить додаткові часові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН", - пояснив голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко, презентуючи законопроєкт.

Засідання ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Під час обговорення законопроєкту голова партії "Європейська солідарність" і член однойменної фракції Петро Порошенко заявив, що у їхньої політичної сили є всі підстави не підтримувати цей документ, серед яких - поява в підписаному у Парижі Нормандською четвіркою комюніке положень щодо "формули Штайнмайєра", непорушення українською делегацією на нормандському саміті питання щодо імплементації Мінських угод, а також нівелювання попередніх напрацювань щодо залучення миротворчих сил.

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Позицію про намір не голосувати за ухвалення документа висловили також фракції "Голосу" і "Батьківщини".

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"”.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН.

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