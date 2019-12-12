Деякі моменти у Мінських угодах будуть змінені - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі моменти в Мінських домовленостях можна змінити й вони будуть змінені.

Про це глава держави заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити", - відповів Зеленський на запитання, чи можна змінити "Мінськ".

Президент нагадав, що з часів підписання Мінських домовленостей минуло майже 4 роки. У цьому контексті він зазначив, що "усе змінюється у нашому житті. Не моя команда підписувала "Мінськ", але ми, як влада, повинні виконувати умови, на які пішла наша влада за тих часів".

"Але я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити і будемо змінювати, тому що саме передача українського державного кордону під наш контроль після виборів точно не наша позиція", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Фото: twitter.com/APUkraine