Зміни до Мінських угод будуть готові до наступної "Нормандії" - представник України у ТКГ

Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної "нормандської зустрічі", запланованої на березень 2020 року.

Про це в ефірі на hromadske розповів представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Резніков.

"Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної "нормандської зустрічі" — ред.), вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за тих чотири місяці наші очікування, що навіть ті "домашні завдання", про які домовилися сторони, … можна зробити до березня", — розповів Резніков.

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ чотирьох країн.

Нагадаємо, Меркель виступила за адаптацію Мінських домовленостей до нинішніх реалій. За словами канцлерки, вжиті президентом України Володимиром Зеленським заходи дали можливість надати цьому документу "рух" і "еластичність".

Водночас президент РФ Володимир Путін під час пресконференції наполягав на неухильному виконанні Мінських угод у закріпленій в них послідовності.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Після низки двосторонніх розмов "нормандська четвірка" зібралася разом. Їхні перемовини перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна — першої для обох лідерів: досі вони провели чотири телефонних розмови.

Фото: hromadske