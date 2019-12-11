Офіс Президента оновив переклад комюніке "нормандського саміту"

На офіційному сайті Президента України внесли зміни у текст Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року.

У першому абзаці пункту "Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод" прибрано згадку про закон України про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

У попередній версії цей абзац було сформульовано так: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

Читайте також: Комітет ВР рекомендує продовжити на рік закон про особливий статус Донбасу

Нині він виглядає так: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано в Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

Як повідомляв Укрінформ,Верховній Раді пропонують продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року. Відповідний законопроєкт оприлюднений 11 грудня на сайті парламенту.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.