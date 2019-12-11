ВР пропонують продовжити дію закону про особливий статус Донбасу ще на рік - текст законопроєкту

Верховній Раді пропонують продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в тексті законопроєкту, оприлюдненому на сайті парламенту 11 грудня.

“Згідно з цим Законом тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2020 року включно, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (окремі райони Донецької та Луганської областей)”, - йдеться у документі.

Таким чином, пропонується продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу ще на рік.

10 грудня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Станом на вечір 10 грудня текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього були відсутні.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів Володимира Зеленського Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".