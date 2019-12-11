Комітет ВР рекомендує продовжити на рік закон про особливий статус Донбасу

Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №2569 “Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 11 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим документом пропонується продовжити особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року включно.

"Рекомендувати Верховній Раді, відповідно до частини першої статті 23-й Регламенту Верховної Ради, включити до порядку денного другої сесії ВР ІХ скликання законопроект №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", та розглянути його на пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня 2019 року. Рекомендувати Верховній Раді проект закону за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому", - зазначив голова комітету Андрій Клочко.

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Це рішення підтримали 22 члени комітету, водночас один проголосував проти та один утримався.

Депутати від "Батьківщини" та "Голосу" Альона Шкрум і Роман Лозинський заявили, що їхні фракції не підтримуватимуть ухвалення цього законопроекту 12 грудня в сесійній залі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко 10 грудня зареєструвати у Верховній Раді законопроект №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"”.

11 грудня на сайті парламенту оприлюднили текст законопроєкту, згідно з яким пропонується продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.