Рада може 12 грудня продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада планує 12 грудня ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"”.

Про це журналістам під час брифінгу 11 грудня сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз буде комітет розглядати... Щойно на підкомітеті ми рекомендували розглядати за основу та в цілому. Зараз комітет визначиться: якщо підтримає, то в цілому", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт №2569 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"”.

11 грудня на сайті парламенту оприлюднили текст законопроєкту, згідно з яким пропонується продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2020 року.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.