Підсумки «норманді»: зрада, перемога чи «бойова нічия» - думки в Україні розділилися

Перемовини не можуть бути результативними, коли сам «автор» цієї війни сидить за столом на рівних, а всі інші уникають йому казати, хто він

«Україна і Російська Федерація досягли певного прогресу на зустрічі в Парижі, однак поки що залишаються далекими від вирішення питань» – найнейтральніша фраза з усіх коментарів – цілком слушна і доволі невиразна водночас. Як і сам результат переговорів. Тому навіть там, де думки коментаторів серйозно розходяться на крайнощі, вони звучать не як «зрада чи перемога», а як «скоріше перемога, ніж зрада» (і навпаки) – якось так.

Те, що перший коментар після підбиття підсумків перемовин у форматі «нормандської четвірки» та один-на-один президентів України та Росії, надійшов з Банкової – було доброю ознакою. Учасники акції “Варта на Банковій” заявили, що президент України на саміті не перетнув “червоних ліній”, заявив від імені організаційного комітету акції співкоординатор “Руху опору капітуляції” Михайло Басараб.

А те, що домовилися зустрітися ще раз «через чотири місяці», психологічно дуже полегшує прагнення підбити підсумок – ну є ж час до квітня. Якщо звичайно не згадати про трьох українських бійців, які загинули напередодні – і тепер вже назавжди залишаться на цій війні…

Те, що зустрілися - вже перемога

«… Результат – очікуваний. Крім формальних результатів домовленостей те, що переговори зрушили з «мертвої точки» – це вже перемога... Результати вчорашньої зустрічі можна вважати бойовою нічиєю», - пише Володимир Фесенко.

Поразку відклали на чотири місяці

«Громада в Києві та в багатьох містах дала чіткий меседж, переступити який президент України Володимир Зеленський просто не міг. Тому на перемовинах у нормандському форматі поразку відклали на 4 місяці», - у своєму “Фейсбуці” написав ексочільник Львівської ОДА, нардеп Олег Синютка.

«Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації. Виконання так званих Мінських угод - це зрада Національних інтересів України», - це з блога Дмитра Яроша на сайті «Обозреватель».

Час готуватися до переговорного марафону

«Прикиньте, за ніч Україну не здали. Зради немає… Тепер почнеться гра в довгу - типова для росіян, коли через безліч переговорів, зустрічей і різних обхідних маневрів будуть тиснути і схиляти… використовуючи різні прийоми… 100-метрівку ми пробігли норм. Тепер треба готуватися до переговорного марафону», - розмірковує Ілія Куса.

Переговори щодо обміну полоненими колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов оцінив позитивно. Так само, як і дотримання Володимиром Зеленським національних інтересів України: "Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори", - написав режисер. Водночас переговори щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України викликають у нього занепокоєння. "Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - наголошує Сенцов.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголошує, що результати саміту в "нормандському форматі" виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими. Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

Таке враження, що Путіна цікавив лише газ

«Підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ. Вкотре наголошую, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий гачок — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", - заявив екс-президент Петро Порошенко.

Формула Штайнмаєра

Про «формулу Штайнмаєра» висловилися лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка вважає, що президент Зеленський легітимізував "формулу Штайнмаєра", і це має непокоїти, та міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який переконує, що непокоїтися не треба - «федералізації не буде», а формулу буде імплементовано впродовж подальшої роботи .

Загалом, на сторінці «Цензора» зібралися політичні важковаговики з різних політичних сил:

… І чи відбудеться наступний саміт взагалі…

«Серед усіх варіантів, які обговорювали напередодні… для України найкращим був варіант, коли сторони не зможуть домовитися ні про що суттєве. А домовляться продовжити консультації… Стверджувати, що президенти і канцлер зустрінуться через чотири місяці знову, я б не став… За великим рахунком, за ці три роки російські наміри мало змінилися. Путін привіз до Парижа практично той самий план, який він пропонував у 2016 році в Берліні», - пояснює Віталій Портников.

І справді, важко уявити, що переговори були б результативними, коли сам «автор» цієї війни сидить за столом переговорів на рівних, а всі інші уникають йому про це сказати. Коли не озвучено перший і єдиний пункт, необхідний для припинення війни – виведення російських військ і озброєнь. І поки цього не відбудеться, так і буде залишатися – ні зрада, ні перемога – а тим часом гинуть українські громадяни, бо Путін, що показово, навіть на час переговорів не дав своїм підлеглим команди зупинити обстріли.

А що до обміну полонених, нагадаю: сьогодні похорон Романа Беспалого - полоненого, якого путінські претенденти на амністію повернули мертвим… і спотвореним так, що батько не міг впізнати.

Олександр Волинський, Київ