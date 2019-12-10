Завтра поховають бійця, який загинув у полоні окупантів на Донбасі

На Дніпропетровщині у середу поховають загиблого у полоні окупантів бійця 43-го батальйону «Патріот» 53-ї бригади Романа Беспалого.

Про це волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк повідомила у Facebook.

"Поховання Беспалого Романа відбудеться завтра (11.12.2019) в с. Вільне, Новомосковський р-н. о 12.00", - написала волонтер.

Нагадаємо, донецькі бойовики передали українським військовим тіло нібито Романа Беспалого, який був затриманий разом з іншими бійцями 22 травня 2019 року поблизу Новотроїцького, коли водій вантажівки з важливими документами помилково повернув в сторону ворога, тоді вісім чоловік узяли в полон.

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Бойовики повідомили, що мовляв боєць Роман Беспалий наклав на себе руки, однак окупанти не надали відповідних документів і речей.

На процедуру опізнання до Дніпра запросили дружину Романа Беспалого Анжелу і його батька. Романа вони не впізнали, обличчя бійця було дуже спотворене.

Як пояснила прес-секретар ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, попередній розтин тіла було зроблено у Донецьку, органи вилучено, проте ніяких висновків не було надано. Батько Романа надав матеріал для експертизи ДНК, її результати підтвердили, що тіло належить Роману Беспалому.