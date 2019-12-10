Генштаб назвав імена трьох загиблих 9 грудня на Донбасі
Укрінформ
Генеральний штаб Збройних сил України назвав ім'я та прізвища трьох загиблих українських військових на Донбасі 9 грудня.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
"Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року; народження молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження; старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження", - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.
Як повідомлялось, 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.