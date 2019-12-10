Окупанти сім разів порушили “тишу”, загинули троє військових

Окупанти сім разів порушили “тишу”, загинули троє військових

Укрінформ
За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Березового – з автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли: біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

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