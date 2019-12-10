Окупанти сім разів порушили “тишу”, загинули троє військових
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Березового – з автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли: біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.