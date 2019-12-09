Окупанти обстріляли сили ООС біля Красногорівки й Березового

Окупанти обстріляли сили ООС біля Красногорівки й Березового

Укрінформ
Станом на 18.00 понеділка, 9 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Обстріли укріплень українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Красногорівки ворог вів вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а біля Березового – з автоматичних гранатометів.

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Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Фото: ООС

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