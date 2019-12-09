Окупанти на Донбасі облаштовують нові вогневі позиції та мінують поля

На окупованих частинах Донецької та Луганської областей на передові позиції прибули додаткові інженерно-саперні підрозділи окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Російське окупаційне командування продовжує інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Відмічено прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій. Крім того, противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ", - повідомив Праута.

Водночас, за словами речника, зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю так званих українських диверсійних груп та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил.