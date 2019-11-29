Окупанти повторно закладають міни, вилучені у районах розведення військ

Російсько-окупаційні війська мінують нові території мінами, вилученими під час розмінування ділянок в районах відведення військ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

“Російські окупанти продовжують інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій і інших інженерних об’єктів, у т.ч. для їх використання у зимовий період”, - повідомив речник.

За словами Шаравари, крім іншого, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у тому числі поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ.

Речник також зазначив, що недотримання російськими найманцями заходів безпеки у ході мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їх загибелі та поранень у 3 окремій мотострілковій бригаді (ОМСБр), 9 окремому мотострілковому полку 1 АК, 2 та 4 ОМСБр 2 АК ЗС РФ.