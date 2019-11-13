Окупанти посилюють обстріли поза ділянками розведення — розвідка

На ділянках вздовж лінії розмежування, де не відбувається розведення військ, ворог посилює передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та снайперськими групами.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ активізувало зусилля, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки поза межами районів розведення сторін Станиця Луганська, Золоте та Петрівське. Зокрема, для здійснення провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил на інших ділянках вздовж лінії розмежування противник посилює передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та снайперськими групами”, - повідомив речник.

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Крім того, за словами Шаравари, на передову з боку окупантів прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких цього року пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.