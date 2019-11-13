Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Золотим за межами ділянки розведення

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили дев'ять обстрілів: біля Пісків – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Тарамчука – із СПГ і підствольних гранатометів; неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів: біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – із СПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У вівторок, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

Фото: ООС