Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Золотим за межами ділянки розведення

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Золотим за межами ділянки розведення

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили дев'ять обстрілів: біля Пісків – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Тарамчука – із СПГ і підствольних гранатометів; неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів: біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – із СПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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У вівторок, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. 

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

Фото: ООС

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