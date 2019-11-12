ЄС побачив “обнадійливі ознаки” у розведенні військ на Донбасі

Європейський Союз назвав «обнадійливими» сигнали, які виходять з процесу розведення військ на Сході України.

Відповідну заяву поширила речник ЄС Майа Косьянчич. Текст документа є у розпорядженні Укрінформу.

«Початок процесу розведення у селищі Петрівське, завершення виведення військ та озброєння із селища Золоте, та прогрес, що був досягнутий в Станиці Луганська, включаючи ремонт мосту, є обнадійливими сигналами, що надходять зі Східної України. Ці кроки очевидно полегшать страждання цивільного населення, яке проживає поблизу контактної лінії і яке несе головні тяготи цього конфлікту», - йдеться у документі.

ЄС підкреслює, що Україна виявила конструктивний підхід у просуванні вперед у виконанні Мінських угод.

«Ми очікуємо, що Росія також активно здійснюватиме позитивні кроки для того, щоб використати свій суттєвий вплив на збройні формування, які вона підтримує, і виконати свої зобов'язання за мінськими угодами у повному обсязі», - наголосила речник ЄС.

У Європейському Союзі наголошують також на тому, що СММ ОБСЄ залишається джерелом достовірної інформації про ситуацію на місцях. Тож персонал цієї Місії має отримати безпечний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України, зокрема, для належного моніторингу територій, де відбувається розведення, а також прилеглої до них місцевості.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

11 листопада завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. СММ ОБСЄ проводить верифікацію проведених заходів.