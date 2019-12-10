Активісти на Банковій: Президент не перетнув “червоних ліній”

Учасники акції “Варта на Банковій” вважають, що Президент України не перетнув “червоних ліній” саміті в Парижі.

Про це заявив співкоординатор “Руху Опору Капітуляції” Михайло Басараб від імені організаційного комітету акції “Варта на Банковій”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цей момент підсумки саміту свідчать, що Кремлю не вдалося змусити Україну до швидкої капітуляції. Схоже на те, що заручившись підтримкою президента Франції та федерального канцлера Німеччини Володимир Зеленський не перетнув на переговорах головних “червоних ліній”. Вважаємо, що це також і наша проміжна перемога,” зазначив зауважив Басараб, озвучуючи спільну заяву оргкомітету.

Водночас учасники акції закликали західних лідерів посилювати санкції проти Росії аж до цілковитого визволення Криму, Донеччини та Луганщини, а також повного відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією та окупацією частини території.

Окрім того, Басараб звернув увагу на те, що заяви Зеленського та Путіна “дуже істотно різнилися між собою”.

На Банковій пильнують за "нормандським саммітом" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

“Але думка Путіна нас цікавить найменшою мірою. Ми боялися найбільше стрімкої капітуляції… У нас немає жодних ілюзій, що Президент Зеленський міг видати бажане за дійсне... Але ми застерегли його від швидкої капітуляції — і вважаємо це найбільшим здобутком “Варти на Банковій”, - додав співкоординатор “Руху Опору Капітуляції”.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.