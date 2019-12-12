"Не буде й бути не може": Росія відмовляється змінювати Мінські угоди

Російська сторона заявляє, що ніяких змін у Мінських угодах "не буде й бути не може".

Про це заявив представник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, повідомляє ТАСС.

"З київської сторони прозвучали заяви про підготовку якихось змін у Мінські домовленості. Подібні заяви мають провокаційний характер і здатні ускладнити ситуацію на Донбасі. Знову підкреслю: жодних змін у Мінські домовленості не буде й бути не може. Вся робота і контактної групи, і "нормандського формату" спрямована на їх виконання", - заявив Гризлов.

За його словами, Мінські домовленості є непорушними. "Це стосується і переліку заходів, і послідовності їх виконання. Це було чітко підтверджено на нещодавньому паризькому саміті. Києву треба думати не про перегляд, а про виконання своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями. Будь-які київські заяви про перегляд Мінських домовленостей приносять Україні тільки шкоду, і за попередні роки в цьому можна було неодноразово переконатися", - сказав Гризлов.

Напередодні, 11 грудня, представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни до Мінських угод до наступної "нормандської зустрічі", запланованої на березень 2020 року.

9 грудня відбулася "нормандська зустріч" і двосторонні переговори президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна.