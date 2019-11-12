Рада дозволила Ірині Луценко скласти мандат

Рада дозволила Ірині Луценко скласти мандат

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Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове складення повноважень народним депутатом від фракції “Європейської солідарності” Іриною Луценко.

Це рішення підтримали 275 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виступаючи з трибуни парламенту, Луценко подякувала "трьом політикам, які відіграли величезну роль у становленні її як політика": лідеру фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, експрезидентові Петру Порошенку та своєму чоловікові - колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку.

"Коли мого чоловіка режим Януковича запроторив за грати, взявши мене за руку, Юлія Тимошенко сказала дуже твердо: "Не бійся!" Я хочу сказати слова величезної подяки і поваги п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку - великому державнику, людині з великої літери, яка за п'ять років зуміла зробити найголовніше - зберегти Україну... І по-третє, слова вдячності - моєму чоловікові Юрію Віталійовичу Луценку, великому борцеві, який ніколи не боявся і ніколи не здавався", - сказала вона.

Заяву про дострокове припинення депутатських повноважень Луценко подала 4 листопада. Її чоловік колишній генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що це пов'язано з тим, що його дружина має проблеми із серцем.

Ірина Луценко обрана до Верховної Ради ІХ скликання за списком партії “Європейська солідарність” (№15 у списку).

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Вона була депутатом і двох попередніх скликань парламенту. Зокрема, у 2012 році вона була обрана до Верховної Ради від партії «Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”» (№ 18 у списку), була заступником голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. До Верховної Ради VIII скликання Луценко пройшла як №70 у списку партії «Блок Петра Порошенка», була заступником голови фракції, при цьому з квітня 2017 року до травня 2019 року обіймала посаду представника Президента у парламенті.

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