Рада дозволила Ірині Луценко скласти мандат

Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове складення повноважень народним депутатом від фракції “Європейської солідарності” Іриною Луценко.

Це рішення підтримали 275 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виступаючи з трибуни парламенту, Луценко подякувала "трьом політикам, які відіграли величезну роль у становленні її як політика": лідеру фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, експрезидентові Петру Порошенку та своєму чоловікові - колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку.

"Коли мого чоловіка режим Януковича запроторив за грати, взявши мене за руку, Юлія Тимошенко сказала дуже твердо: "Не бійся!" Я хочу сказати слова величезної подяки і поваги п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку - великому державнику, людині з великої літери, яка за п'ять років зуміла зробити найголовніше - зберегти Україну... І по-третє, слова вдячності - моєму чоловікові Юрію Віталійовичу Луценку, великому борцеві, який ніколи не боявся і ніколи не здавався", - сказала вона.

Заяву про дострокове припинення депутатських повноважень Луценко подала 4 листопада. Її чоловік колишній генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що це пов'язано з тим, що його дружина має проблеми із серцем.

Ірина Луценко обрана до Верховної Ради ІХ скликання за списком партії “Європейська солідарність” (№15 у списку).

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Вона була депутатом і двох попередніх скликань парламенту. Зокрема, у 2012 році вона була обрана до Верховної Ради від партії «Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”» (№ 18 у списку), була заступником голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. До Верховної Ради VIII скликання Луценко пройшла як №70 у списку партії «Блок Петра Порошенка», була заступником голови фракції, при цьому з квітня 2017 року до травня 2019 року обіймала посаду представника Президента у парламенті.