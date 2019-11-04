Луценко написала заяву про складення депутатського мандату

Луценко написала заяву про складення депутатського мандату

Укрінформ
Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Про це Ірина Луценко повідомила у Facebook.

“Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла”, - написала Луценко.

Політик додала, що “завжди розглядала депутатський мандат як велику відповідальність і можливість долучитися до розбудови країни” і своєю основною місією бачила захист дітей і українських родин, боротьбу з домашнім насильством, захист прав людини.

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Луценко опублікувала таблицю перпеліком своїх досягнень на посаді народного депутата та подякувала своїм колегам і однодумцям за співпрацю.

Ірина Луценко обрана до Верховної Ради ІХ скликання за списком партії “Європейська солідарність”. Вона була №15 у списку.

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