Луценко написала заяву про складення депутатського мандату

Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Про це Ірина Луценко повідомила у Facebook.

“Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла”, - написала Луценко.

Політик додала, що “завжди розглядала депутатський мандат як велику відповідальність і можливість долучитися до розбудови країни” і своєю основною місією бачила захист дітей і українських родин, боротьбу з домашнім насильством, захист прав людини.

Луценко опублікувала таблицю перпеліком своїх досягнень на посаді народного депутата та подякувала своїм колегам і однодумцям за співпрацю.

Ірина Луценко обрана до Верховної Ради ІХ скликання за списком партії “Європейська солідарність”. Вона була №15 у списку.