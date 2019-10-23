"Євросолідарність" виграла суд у NewsOne щодо свободи висловлювань депутатів

Партія "Європейська солідарність" заявила, що виграла судову справу за позовом телеканалу NewsOne щодо захисту ділової репутації та відстояла право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції.

Про йдеться у повідомленні на сайті політсили.

"Касаційний господарський суд у складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання та факти, які ретранслює телеканал NewsOne, а також про відповідність риторики ЗМІ до "темників Кремля" і меседжів російської пропаганди, є оціночними судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоду діловій репутації телеканалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цій справі "Європейська солідарність" виграла всі три судові інстанції. У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні.

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"Окрім цього, суд наголосив на тому, що заяви фракцій у Верховній Раді щодо оцінки діяльності інституцій захищені статтею 80 Конституції України, згідно з якою народні депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - йдеться також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня 2019 року ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") за мову ворожнечі в ефірі.