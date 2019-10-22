Окружний адмінсуд взявся за справу про анулювання ліцензії NewsOne

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

"ОАСК відкрив провадження у справі щодо анулювання ліцензії NewsOne. Раніше з відповідним позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, позивач просить суд анулювати ліцензію на мовлення видану ТОВ "Новини 24 години" (логотип NewsOne)", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня 2019 року ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") за мову ворожнечі в ефірі.